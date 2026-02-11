Após Gaga e Madonna, Shakira é confirmada como atração do Todo Mundo no Rio

Depois de Lady Gaga e Madonna, Shakira é a próxima atração do megashow Todo Mundo no Rio, que ocupa a Praia de Copacabana. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada por fontes ligadas à produção do evento.
O anúncio oficial está previsto para a manhã de quinta-feira (12), em coletiva de imprensa. O nome da cantora colombiana vinha sendo especulado nas últimas semanas, ao lado de artistas como Justin Bieber e Britney Spears.
O show gratuito está marcado para 2 de maio e deve reunir novamente público superior a 1 milhão de pessoas, repetindo o alcance das edições anteriores. O evento ocorre pelo terceiro ano consecutivo no Rio de Janeiro e se consolidou como um dos maiores espetáculos musicais do mundo.
Diferentemente de Gaga e Madonna, que estavam há anos sem se apresentar no Brasil, Shakira esteve no país em fevereiro deste ano, quando levou a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” ao Rio de Janeiro e a São Paulo, em apresentações dedicadas ao seu álbum mais recente.