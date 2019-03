Bolsonaro diz que mudança na periodicidade do reajuste do óleo diesel beneficia caminhoneiros

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (28) que a decisão da Petrobras de aumentar o período de reajuste do óleo diesel beneficia diretamente os caminhoneiros que fazem frentes em longas distancias.

Para o presidente, a maioria de profissionais que fazem frete em que precisam ficar mais de 10 dias na estrada, perdem o grande parte ou todo o dinheiro ganho, para pagar o combustível por causa do reajuste que, por muitas vezes aumentava o preço do combustível na volta. “A Petrobras informou que o reajuste do óleo diesel será feito no período não inferior a 15 dias, isso vai ser bom para os caminhoneiros”, disse o presidente.

Bolsonaro também destacou que em 90 dias, o “Cartão Caminhoneiro” sairá do papel e será mais uma garantia para que o trabalhador pague o mesmo preço pelo combustível, de quando deu início a viagem.

Ferrovia Norte Sul

O predidente também comemorou o resultado do leilão da Ferrovia Norte Sul que foi leiloada a Rumo pelo valor de R$ 2,719 bilhões. O trecho leiloado tem 1.537 km e liga as cidades de Estrela do Oeste – São Paulo, a Porto Nacional, no Tocantins. A obra estava parada há 30 anos e Bolsonaro prevê que, com a concessão, a ferrovia esteja concluída em dois anos. Há dez anos o Brasil não leiloava ferrovias.

Águas Passadas

Os assuntos estavam nas pautas tratadas ao vivo pelo Facebook, o presidente ainda informou que a relação entre ele o presidente da Câmara dos Deputados já foi tranqüilizada e, que quando voltar de Israel, quer se reunir com Rodrigo Maia.

