Bolsonaro está com coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) está infectado pelo novo coronavírus (Covid-19). O resultado saiu na manhã desta terça-feira (7) e a informação foi confirmada pelo próprio presidente em coletiva à imprensa. Ele deve cumprir os protocolos de isolamento.

Na segunda-feira (6), o presidente havia adiantado à CNN que estava com sintomas da doença, com febre de 38°C e 96% de oxigenação. Ele foi submetido ainda ontem a uma ressonância magnética nos pulmões, mas não foram identificados problemas.

Nesta manhã, o presidente falou novamente com a imprensa e disse que estava se sentindo melhor. "A febre baixou e estou me sentindo muito bem. Estou afim de trabalhar, estou me sentindo bem, tenho obra para inaugurar no país”, falou.

Os compromissos de Bolsonaro já estão suspensos desde ontem.

