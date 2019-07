Bolsonaro fala sobre perseguição terrorista

Sarah Chaves, com informações da Veja

O presidente Jair Bolsonaro confirmou durante café da manhã com jornalistas que ocorreu no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (19), já ter conhecimento sobre um grupo ecoterrorista chamado Sociedade Secreta Silvestre (SSS),que estaria ameaçando sua vida.

Durante o café com membros da imprensa, o presidente afirma já ter lido a reportagem sobre a tentativa de assassinato do grupo terrorista. “Eu li e encaminhei ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que já tinha conhecimento”, disse. “O risco de atentado a mim ou a qualquer líder mundial sempre vai existir”, completou.

Em entrevistya a Veja, líder da sociedade terrorista conhecido como Anhagá afirmou a tentativa de matar Bolsonaro. “Era para ter sido executado no dia da posse, mas o forte esquema de segurança montado pela polícia e pelo Exército acabou fazendo com que o grupo adiasse a ação.

Há seis meses a Polícia Federal caça, ainda sem sucesso, os integrantes de um grupo terrorista que já praticou pelo menos três atentados a bomba em Brasília e anuncia como seu objetivo mais audacioso matar o presidente.

