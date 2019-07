Bolsonaro faz discurso sobre posição de Eduardo na embaixada em Washington

Sarah Chaves, com informações do G1

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse na tribuna da Câmara, em uma comemoração de aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército, nesta segunda-feira (15), que se a possibilidade de indicar o seu filho Eduardo (PSL) para assumir a embaixada do Brasil em Washington está sendo criticada, é porque é a pessoa adequada.

Desde que Bolsonaro levantou a possibilidade de Eduardo ser indicado para a embaixada foi levantada por Bolsonaro na quinta-feira (11), a iniciativa tem gerado críticas de setores ligados às relações exteriores, no meio jurídico e entre políticos, o presidente ainda não bateu o martelo sobre a decisão.

Para o presidente, por vezes, temos que tomar decisões que não agradam a todos, “como a possibilidade de indicar para a embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia, se está sendo criticado, é sinal de que é a pessoa adequada", afirmou .

Em seguida, Eduardo Bolsonaro também subiu à tribuna para discursar, mas não fez qualquer menção à sua eventual indicação como embaixador. Dirigindo-se ao pai, lembrou da trajetória política dele e afirmou "Não é mais uma voz sozinha aqui, estamos ao seu lado".

Para assumir a embaixada, considerada um dos pontos de maior prestígio na diplomacia brasileira, Eduardo terá de ser sabatinado pelo Senado, a indicação feita pelo pai precisará ser aprovada pela Casa, o parlamentar também terá de renunciar ao mandato de deputado federal.

Deixe seu Comentário

Leia Também