Brasil contabiliza 18.397 infectados e 974 mortos por coronavírus

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 10h10 desta sexta-feira (10), 18.397 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil e 974 mortes em decorrência da doença.

Mato Grosso do Sul contabiliza 97 infectados e duas mortes. Roraima chegou a três mortos na noite desta quinta com a confirmação da morte de um adolescente indígena de 15 anos da etnia Yanomami.

O garoto estava internado desde o dia 3 de abril na UTI do Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. Ele vivia na região da Comunidade Xirixana, região do município de Alto Alegre, ao norte do estado.

O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de quinta, aponta 17.857 casos confirmados e 941 mortes.

São Paulo continua com o maior número de casos confirmados e de mortes. São 7.480 infectados e 496 óbitos. O Rio de Janeiro tem 2.216 casos e 122 mortes. O Ceará conta 1.445 infectados e 57 mortes.

Deixe seu Comentário

Leia Também