Cerimônia de posse de Flávio Dino como ministro do STF acontece hoje

Nesta quinta-feira (22/2), Flávio Dino, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para suceder à ministra Rosa Weber, assumirá o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Rosa Weber se aposentou no ano passado.

A cerimônia de posse do novo ministro começará às 16h e contará com a presença de aproximadamente 800 pessoas, incluindo autoridades, amigos e convidados. Após a solenidade, Dino participará de uma missa de ação de graças na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, situada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O decreto de nomeação de Dino foi publicado em 31 de janeiro, data em que ele deixou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ao assumir a vaga, um novo membro da corte herda os processos que estavam no gabinete do ministro a quem sucede. Portanto, Dino receberá 340 processos do acervo da ministra Rosa Weber.

