Senado aprova indicações de Dino para o STF e Gonet para a PGR

Na noite desta quarta-feira (13), o plenário do Senado aprovou os indicados pelo presidente Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, de 55 anos, para o Supremo Tribunal Federal (STF), e o procurador-geral eleitoral interino, Paulo Gonet, de 62 anos, para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Flávio Dino conquistou 47 votos favoráveis, 31 contrários e duas abstenções. Por sua vez, Paulo Gonet recebeu 65 votos a favor, 11 contrários e uma abstenção. Para a confirmação de seus nomes, eram necessários pelo menos 41 votos favoráveis, em uma votação secreta que contou com a participação dos 81 parlamentares.

Os indicados foram previamente aprovados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, com Flávio Dino obtendo 17 votos favoráveis e 10 contrários, enquanto Paulo Gonet recebeu 23 votos a favor e 4 contrários.

O senador Nelsinho Trad, representante de Mato Grosso do Sul, ao ser questionado pelo JD1 Notícias sobre seu voto na sabatina no Senado referente à indicação de Flávio Dino ao STF, declarou que parte significativa de seu eleitorado não concorda com essa escolha.

"Grande parte do meu eleitorado não concorda com essa indicação e se eu estou em Brasília muito eu devo aos votos das pessoas que assim como eu, votariam contra", afirmou o senador.

Resta agora definir a data da posse de Dino, prevista para fevereiro de 2024.

