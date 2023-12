Ministros de Lula pedem exoneração para participar da sabatina de Dino

Quatro ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitaram exoneração de seus cargos com o intuito de participar da votação da sabatina do ministro Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A prática é comum em votações de relevância nas duas casas do Congresso Nacional.

De acordo com informações do Diário Oficial da União (DOU), os ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Renan Filho (Transportes) e Camilo Santana (Educação) foram exonerados "a pedido" de seus respectivos cargos. A sabatina de Flávio Dino na CCJ está agendada para iniciar às 9h desta quarta-feira (13).

A indicação de Flávio Dino, feita por Lula, visa ocupar a vaga deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF). A expectativa é que tanto Flávio Dino quanto o indicado ao cargo de procurador-geral da República, Paulo Gonet, obtenham aprovação tanto na CCJ como no plenário do Senado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também