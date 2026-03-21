Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 21 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Brasil

CPI ouve ex-chefe do BC investigado por fraudes ligadas ao Banco Master

A comissÃ£o tambÃ©m recebe jornalista especializada em crime organizado na reuniÃ£o desta terÃ§a-feira (24)

21 marÃ§o 2026 - 18h50Da redaÃ§Ã£o, com AgÃªncia Senado
Foto: Leonardo Sá/Agência Senado Foto: Leonardo SÃ¡/AgÃªncia Senado  

A CPI do Crime Organizado no Senado ouve, na terça-feira (24), a partir das 9h, o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária (Desup) do Banco Central, Belline Santana, no âmbito das investigações sobre fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. Servidor afastado da instituição, ele é alvo de apuração da Polícia Federal.

Belline comandou o Desup, área responsável pela supervisão direta das instituições financeiras no país, entre 2019 e 2024. A convocação foi feita a partir de requerimentos apresentados pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da comissão.

Na justificativa, Alessandro Vieira cita decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no contexto da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades envolvendo o Banco Master. Segundo o parlamentar, há indícios de uma estrutura organizada voltada à prática de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, fraude processual, violação de sigilo funcional e obstrução de Justiça, com possível participação de agentes públicos e empresas ligadas ao grupo financeiro.

Humberto Costa argumenta que a oitiva está alinhada ao escopo da CPI, que investiga a infiltração do crime organizado em setores formais da economia, fenômeno conhecido como “novos ilegalismos”, incluindo a atuação em órgãos públicos como o Banco Central.

Na mesma reunião, a comissão também deve ouvir a jornalista investigativa Cecília Olliveira, fundadora do Instituto Fogo Cruzado. O convite foi proposto pelo relator, que defende a importância de incorporar ao trabalho da CPI informações independentes produzidas pela imprensa especializada, especialmente no que diz respeito à estrutura, atuação e conexões de organizações criminosas.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Dario Durigan, ministro da Fazenda
Brasil
Fazenda deve apresentar alternativas se estados nÃ£o reduzirem imposto do diesel
Foto: TRE-PB
Brasil
JustiÃ§a Eleitoral convoca mesÃ¡rios voluntÃ¡rios para as eleiÃ§Ãµes
Juca de Oliveira morre no Hospital Sírio-Libanês
Brasil
Morre aos 91 anos o ator Juca de Oliveira, referÃªncia da TV e do teatro
Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar para Bolsonaro
Brasil
Moraes pede parecer da PGR sobre prisÃ£o domiciliar para Bolsonaro
A Meta é responsável pelas redes sociais Facebok, Instagram e Threads.
Brasil
Meta firma acordo com MPT para combater exploraÃ§Ã£o infantil nas redes sociais
Sede da Petrobras
Brasil
Petrobras diz que estÃ¡ entregando todo o combustÃ­vel produzido
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Brasil
Governo edita MPs e abre crÃ©dito de R$ 10 bilhÃµes para reduzir preÃ§o do diesel
Foto: Reprodução
Brasil
Governo antecipa abono de aposentados e pensionistas para 2026
Programa atenderá público de vulnerabilidade social
Oportunidade
Correios abrem seleÃ§Ã£o para Jovem Aprendiz com 548 vagas; inscriÃ§Ãµes comeÃ§am dia 23
Foto: Arquivo/Divulgação
SaÃºde
CÃ¢ncer colorretal pode causar 635 mil mortes no Brasil atÃ© 2030, diz INCA

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Ministro Antonio Carlos Ferreira
PolÃ­tica
Corregedor nega produÃ§Ã£o antecipada de provas solicitada do PL contra desfile no Carnaval
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital
Vítima foi levada ao CRS Coophavila
PolÃ­cia
BebÃª morre apÃ³s quadro respiratÃ³rio e suspeita de broncoaspiraÃ§Ã£o em Campo Grande