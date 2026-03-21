CPI ouve ex-chefe do BC investigado por fraudes ligadas ao Banco Master

A CPI do Crime Organizado no Senado ouve, na terça-feira (24), a partir das 9h, o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária (Desup) do Banco Central, Belline Santana, no âmbito das investigações sobre fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. Servidor afastado da instituição, ele é alvo de apuração da Polícia Federal.

Belline comandou o Desup, área responsável pela supervisão direta das instituições financeiras no país, entre 2019 e 2024. A convocação foi feita a partir de requerimentos apresentados pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da comissão.

Na justificativa, Alessandro Vieira cita decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no contexto da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades envolvendo o Banco Master. Segundo o parlamentar, há indícios de uma estrutura organizada voltada à prática de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, fraude processual, violação de sigilo funcional e obstrução de Justiça, com possível participação de agentes públicos e empresas ligadas ao grupo financeiro.

Humberto Costa argumenta que a oitiva está alinhada ao escopo da CPI, que investiga a infiltração do crime organizado em setores formais da economia, fenômeno conhecido como “novos ilegalismos”, incluindo a atuação em órgãos públicos como o Banco Central.

Na mesma reunião, a comissão também deve ouvir a jornalista investigativa Cecília Olliveira, fundadora do Instituto Fogo Cruzado. O convite foi proposto pelo relator, que defende a importância de incorporar ao trabalho da CPI informações independentes produzidas pela imprensa especializada, especialmente no que diz respeito à estrutura, atuação e conexões de organizações criminosas.

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