Dentista mata a esposa e comete suicídio

O cirurgião dentista Fabrício David Jorge, se matou nesta quinta-feira (30) após matar a enfermeira Pollyanna Pereira de Moura, 35 anos, sua esposa. O crime aconteceu no apartamento onde o casal morava, em Brasília Distrito Federal.

De acordo com informações do site Metrópoles, vizinhos ouviram gritos da mulher por volta das 3h da madrugada. “Eram gritos de desespero, gritos de morte. Estava muito alto. Eu ouvi e saí no corredor. Quando cheguei perto do apartamento deles o barulho parou”, disse uma moradora.

Fabrício matou a esposa a facadas e depois se matou com um corte no pescoço. A polícia foi acionada e, ao chegar, encontraram a vítima ensanguentada, sentada, no chão da cozinha. O homem estava deitado, também bastante sujo de sangue, com a faca na mão. Próximo a ele, outra faca, também suja.

A cena é descrita pelos policiais como “cenário de terror”. Havia sangue espalhado por todo o apartamento, inclusive na cama do casal.

Ainda não há a informação do que teria motivado o crime. De acordo com testemunhas, o casal era discreto, não tinha filhos nem histórico de brigas. Os dois residiam no local havia cerca de um ano.

