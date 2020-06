“É muito fácil a contaminação”, diz marido de cantora morta por coronavírus

Joilson Francelino, com informações do Uol

Saiba Mais Saúde Coronavírus mata cantora gospel Fabiana Anastácio

O pastor Ruben Nascimento, marido da cantora gospel Fabiana Anastácio que morreu na semana passada vítima do novo coronavírus (Covid-19), afirmou que não sabe como eles foram infectados pelo vírus. Ele foi contaminado e chegou a ser internado antes da esposa.

Em entrevista ao Uol, Ruben disse estar totalmente recuperado [do coronavírus] e deixou um alerta para que todos se protejam. "Estou totalmente recuperado. Creio que foi uma provisão de Deus para cuidas dos nossos filhos. É muito fácil a contaminação e estávamos tomando todos os cuidados. O conselho que dou é para as pessoas tomarem todo o cuidado", disse.

Na entrevista, o pastor relembrou da esposa e a certeza que tinha que ela sairia bem da internação. “A última vez que conversamos ela estava internada, antes de ir para a UTI. Tudo com muita naturalidade porque não esperávamos esse final. Falamos sobre a minha recuperação que foi muito rápida. Eu me internei primeiro e quando saí ela estava internada. Foi uma palavra de incentivo porque como eu estava bem e acreditávamos que ela também ficaria bem. Ela estava calma, tranquila, com muita fé em Deus e não se abalou em nenhum momento”, relembrou.

Com sintomas de covid-19, Fabiana ficou internada por cerca de dez dias. "Ela começou a se sentir mal e começamos a tratar em casa. Os sintomas eram leves. De repente, ela foi internada e a doença evoluiu rapidamente", lamenta.

Saiba Mais Saúde Coronavírus mata cantora gospel Fabiana Anastácio

Deixe seu Comentário

Leia Também