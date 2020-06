Coronavírus mata cantora gospel Fabiana Anastácio

A cantora gospel Fabiana Anastácio morreu na madrugada desta quinta-feira (4) por coronvaírus. A artista estava internada a cerca de uma semana em um hospital de São Paulo e foi para a UTI após apresentar complicações da doença.

Na última nota sobre o estado de saúde da cantora, divulgada pela equipe de Fabiana ainda na quarta-feira (3), o quadro de saúde da artista era estável, mas ela apresentava dificuldade para respirar.

“Ela continua na UTI. Seu quadro geral ainda e? esta?vel, mas com um pouco de dificuldade pra respirar. Lembrando que essa dificuldade tem haver com seu peso, ou seja, a recuperac?a?o toda tem a tende?ncia de ser mais lenta por causa disso”, dizia a nota.

Intérprete de hits pentecostais como Sou Eu e Adorarei, a cantora Fabiana Anastácio foi diagnosticada com coronavírus junto com o marido, o pastor Rubens Nascimento, que também apresentou sintomas, mas foi liberado do hospital para repousar em casa.

