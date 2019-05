Em simulação, Palácio do Planalto é esvaziado em 4 minutos

Servidores e funcionários que trabalham no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo federal, em Brasília, passaram por um treinamento de evacuação do prédio na tarde desta sexta-feira (24). A simulação, que visa a preparar o resgate em caso de emergência, está prevista no plano de segurança do Palácio. Segundo o general Luiz Fernando Baganha, secretário de segurança e coordenação presidencial, o prédio foi esvaziado em 4 minutos e 11 segundos.

"Superamos nossa expectativa no treinamento. É um tempo mais que suficiente para retirada das pessoas em segurança", comemorou o general.

Ao todo, segundo ele, cerca de 500 pessoas que trabalham no Palácio participaram da simulação, que começou por volta das 16h, com o toque de sirenas e orientação da equipe de segurança para que as pessoas se dirigissem para área externa do prédio. O presidente Jair Bolsonaro, que está em viagem ao Nordeste, não participou. Entre os ministros que trabalham no Palácio, apenas Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, estava no local. Ele também participou do treinamento.

Baganha explicou que uma segunda fase da simulação, ainda sem data marcada, deverá ocorrer, dessa vez envolvendo forças de segurança e resgate do Distrito Federal, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

