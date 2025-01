Força-tarefa impede prejuízo de R$ 393,8 milhões à previdência

Vinícius Santos com informações do MPrev

Em 2024, a Força-Tarefa Previdenciária, formada pelo Ministério da Previdência Social, Polícia Federal e Ministério Público Federal, impediu fraudes que poderiam causar um prejuízo de R$ 393,8 milhões à Previdência Social.

Foram realizadas 74 ações no ano, entre operações especiais e flagrantes. Essas ações resultaram em 344 mandados cumpridos, incluindo 99 prisões, sendo quatro de servidores públicos. O valor estimado de fraudes evitadas foi de R$ 221 milhões.

Além disso, 80 novos casos de fraudes foram analisados e 79 casos antigos foram investigados, com 46 inquéritos abertos pela Polícia Federal. Uma das principais operações, chamada Mercado de Dados, desarticulou três grupos criminosos que vendiam dados de segurados da Previdência. Estima-se que esses grupos tenham ganho mais de R$ 32,8 milhões com o esquema.

