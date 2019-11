Fragmentos de óleo foram encontrados na Reserva Biológica de Comboios

Um novo trecho poluído por fragmentos de óleo foram descobertos nesta quarta-feira (13). O trecho se encontra na praia da Regência, na cidade de Linhares, município que no último final de semana, foi atingido o local de desova de tartarugas ameaçadas de extinção.

Porções de óleo foram encontradas próximo à foz do Rio Doce, nesta terça-feira (12), no Espírito Santo.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais, Fabrício Borghi Folli, militares do Exército que estavam de prontidão na região já começaram a limpeza da faixa de areia e, junto com servidores do instituto, estão percorrendo a praia para saber a extensão da área afetada.

Folli disse ainda não poder dimensionar as consequências da contaminação para fauna e flora da região, lamentando o potencial impacto negativo para a economia local.

O secretário garantiu que, junto com equipes do Projeto Tamar e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), os servidores municipais têm adotado as precauções necessárias para preservar os ovos depositados por tartarugas Marinhas nas praias de Linhares.

Deixe seu Comentário

Leia Também