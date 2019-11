Reprodução de tartarugas é ameaçada por óleo

Os agentes do projeto Tamar encontraram, nesse domingo (10), fragmentos de óleo em Linhares, Espírito Santo, na praia Pontal do Ipiranga, local de preservação ambiental onde tartarugas desovam nesse período do ano.

O projeto Tamar atua na busca pela preservação das tartarugas-marinhas, que estão em extinção. Essa é a segunda vez que partículas do óleo, vazadas no nordeste, são encontradas na região sudeste do país. Na última quinta-feira (7) foi achado pela primeira vez na praia de Guriri, São Mateus, no mesmo estado, que fica a 85 km ao norte de Linhares.

O biólogo responsável pela base do Tamar no pontal do Ipiranga, Ciro Jardel Bérgamo, falou sobre a dificuldade desse trabalho. “São pequenas plaquetas de três centímetros, quatro centímetros, que atingiram uma longa extensão de areia. O risco é que as fêmeas enterrem seus ovos junto com o produto que se misturou à areia. Ou que, se a praia não for totalmente limpa, os filhotes, ao nascerem e tentarem chegar ao mar, tenham contato com o óleo”. Além do projeto Tamar, militares da Marinha e servidores do Ibama estão no local auxiliando na limpeza.

Essa não é a única dificuldade que o local enfrenta. “A costa capixaba está sendo castigada. Principalmente os pontos de desova das tartarugas. Ainda estávamos sob efeito do rompimento da barragem do Fundão, e, agora, isto”, lamentou Bérgamo por ainda sofrer as consequências do desastre de Mariana.

O governo estadual anunciou, na quarta-feira (6), que 13 órgãos atuarão juntos para minimizar os impactos da chegada do óleo ao litoral de Espírito Santo.

Deixe seu Comentário

Leia Também