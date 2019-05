Gabriel Diniz é velado em João Pessoa

Joilson Francelino, com informações do Uol

O corpo do cantor Gabriel Diniz está sendo velado desde as primeiras horas desta terça-feira (28), no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, o "Ronaldão", em João Pessoa, na Paraíba.



Em clima de muita comoção, fãs e amigos começaram a chegar bem cedo, por volta das 5h. No entanto, o velório foi aberto primeiro para amigos mais próximos e familiares. O candor Wesley Safadão foi um dos primeiros famosos a passar pelo local, assim como Kauan, da dupla com Matheus.



A cerimônia foi aberta ao público às 8h e está programada para seguir até às 15h, quando o cortejo seguirá para o cemitério Parque das Acácias. Os fãs fazem filas para entrar e dar o último adeus ao cantor.

Pilotos

O corpo de Gabriel Abrão Farias, um dos pilotos da aeronave que transportava o cantor começou a ser velado também nesta amanhã em uma igreja evangélica de Maceió. O piloto era diretor do Aeroclube de Alagoas, junto com a terceira vítima do acidente, o também piloto Linaldo Xavier Rodrigues, que será velado em Água Branca, no sertão alagoano.

