Avião que Gabriel Diniz estava só podia fazer voos de instrução

A aeronave que transportava Gabriel Diniz, que caiu na manhã desta segunda-feira (27), matando o cantor e os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias, só poderia ser utilizada para fazer voos de instrução.

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), apesar de ter autorização somente para instrução, a aeronave estava em situação regular, com Certificado de Aeronavegabilidade válido até fevereiro de 2023 e a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) em dia até março de 2020.

O avião monomotor, de matrícula PT-KLO, da fabricante Piper Aircraft, era de propriedade do Aeroclube de Alagoas e tinha capacidade máxima de três passageiros mais a tripulação, totalizando quatro assentos.

As investigações sobre as causas do acidente estão sendo conduzidas pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), de Pernambuco (PE), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), do Comando da Aeronáutica.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, os três corpos foram resgatados e estão em deslocamento para Aracaju, capital sergipana, onde darão entrada no Instituto Médico Legal.

O velório do cantor deve acontecer em João Pessoa.

