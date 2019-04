Gol e Latam vão entrar na disputa por ativos da Avianca Brasil

Da redação com G1

A Latam Airlines Brasil e a Gol anunciaram nesta quarta-feira (3) que concordaram em fazer uma oferta, cada uma, por pelo menos uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Avianca Brasil, que está em processo de recuperação judicial. Com as propostas, ambas companhias entrariam na disputa pelos ativos da aérea junto da Azul.

A UPI – prevista no plano de recuperação da Avianca Brasil – é uma espécie de empresa que seria criada a partir do desmembramento da companhia em duas partes e vendida em leilão.

Informações do G1, constam que tanto a Latam Brasil quanto a Gol concordaram em fazer uma oferta no valor mínimo de US$ 70 milhões pela UPI e seus respectivos ativos.

A Gol informou que, caso adquira qualquer unidade da Avianca, vai oferecer oportunidades de contratação aos empregados da companhia que tenham funções na respectiva UPI, com novos contratos de trabalho.

A Avianca, quarta maior companhia aérea do país, está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. A companhia acumula anos de crescentes prejuízos e atrasos em pagamentos de arrendamentos de aeronaves.

Empréstimos

Além da oferta pela UPI, as duas companhias se comprometeram a conceder empréstimos à Avianca Brasil, em acordos firmados com um de seus maiores credores, a Elliott Associates LP, Elliott International LP e Manchester Securities Corporation (conjuntamente “Elliott”).

A Latam afirmou que vai conceder empréstimos de no mínimo US$ 13 milhões para financiar, em parte, o capital de giro e apoiar a continuidade das operações. A Gol disse que fará um adiantamento para a Elliott de US$ 35 milhões em quatro parcelas mensais.

Além disso, a Gol informou que pagará uma parcela de US$ 5,0 milhões e outra de US$ 3,0 milhões, nos dias 9 e 16 de abril, respectivamente, em financiamentos pós-concursais, e adquirirá da Elliott US$ 5,0 milhões.

Em março, a Azul já fez uma proposta para comprar parte das operações da Avianca Brasil por US$ 105 milhões – o equivalente a R$ 400 milhões.

Plano de recuperação revisado

Segundo a Gol, a Elliott apresentará um plano de recuperação judicial revisado para a Avianca Brasil, que deverá ser aprovado pelos demais credores.

O plano prevê, de acordo com a Gol, a formação de 7 UPIs que seriam levadas a leilão, das quais (6 deverão conter os direitos de uso dos horários de pouso e decolagem de voos hoje detidos pela Avianca nos aeroportos de Congonhas, Santos Dumont e Guarulhos, assim como certificados de operador aéreo.

Redução da frota e destinos

A Avianca Brasil reduziu o tamanho de sua frota, descontinuando 21 rotas. Com isso, a aérea passa a operar com 26 aeronaves e 23 destinos, como parte de seu plano de recuperação judicial. A companhia possuía 48 aeronaves em operação, no dia 11 de março.

Segundo a Avianca, a mudança acontecerá progressivamente no mês de abril e a diminuição implicará também no fechamento de 3 bases operacionais, no Galeão (RJ), Petrolina (PE) e Belém (PA).

