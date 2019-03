Voos da capital são cortados de rotas da Avianca

Ao contrário do que havia sido divulgado anteriormente, a Avianca Brasil disse agora ao JD1 Notícias que voos de Campo Grande- Brasília e Campo Grande-Cuiabá serão descontinuadas a partir do dia 1º de abril, ou seja, deixarão de existir na companhia. A medida irá começar a valer devido a readequação da empresa que passa a operar com uma frota reduzida de aviões.

A nota oficial diz que a readequação estava prevista desde dezembro de 2018 como parte da reestruturação da malha da companhia, dentro de seu plano de recuperação judicial. A empresa informa ainda que a rota Campo Grande-Guarulhos continua a ser operada normalmente.

Ao entrar no site da empresa e tentar comprar uma passagem com saída de Campo Grande com destino à Brasília, no dia 1° de abril é possível perceber um informe, alegando que não haverá operações na data.

A mudança deve acontecer de "forma progressiva" e resulta no fechamento de três bases operacionais, no Aeroporto do Galeão (RJ), Petrolina (PE) e Belém (PA). A empresa reduziu os 200 voos diários para 165 voos nesta semana.

A empresa avisa aos clientes que compraram passagens partindo das cidades em que as operações foram descontinuadas, que estes terão o valor "reembolsado ou serão reacomodados em voos de companhias parceiras".

A Avianca não detalhou quais critérios foram usados para encerrar o serviço nesses locais.

Recuperação judicial

Conforme divulgado, a Avianca Brasil, está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. A companhia acumula anos de crescentes prejuízos e atrasos em pagamentos de arrendamentos de aeronaves.

A assembleia de credores para avaliar o plano de recuperação da empresa está marcada para sexta-feira (29).

Entre o fim de 2016 e setembro de 2018, os passivos da Avianca Brasil para empresas de leasing de aeronaves quintuplicaram para R$ 415 milhões, de acordo com as demonstrações financeiras da empresa.

A Avianca Brasil é separada da Avianca Holdings, com sede na Colômbia. Mas elas pertencem a um mesmo grupo, do empresário boliviano German Efromovich.

Veja a nota oficial na íntegra:

“A Avianca Brasil esclarece que as rotas Campo Grande-Brasília e Campo Grande-Cuiabá serão descontinuadas a partir do dia 1º de abril. Esta readequação estava prevista desde dezembro de 2018 como parte da reestruturação da malha da companhia, dentro de seu plano de Recuperação Judicial. A empresa informa ainda que a rota Campo Grande-Guarulhos continua a ser operada normalmente.

Para os passageiros com bilhetes emitidos para os destinos que deixam de ser atendidos, a empresa informa que cumprirá a resolução 400 da Anac. Para esclarecer dúvidas dos consumidores, a empresa disponibilizou em seu site uma página com informações sobre as rotas descontinuadas.”

