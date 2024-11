Governo confirma proposta de taxa de 10% a quem tem renda superior a R$ 50 mil

O governo federal confirmou a medida anunciada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad que irá propor no Pacote Fiscal, que as pessoas com renda mensal acima de R$ 50 mil tenham uma tributação mínima.

A taxa seria de 10% sobre a renda total da população com essa faixa de renda. A medida compensará a isenção do imposto de renda para a população com renda de até R$ 5 mil, também anunciada por Haddad.

A ampliação da isenção deve ser implementada a partir de 2026.A medida na isenção, porém, ainda precisa ser votada e aprovada pelo Congresso Nacional.

Por questão de regras que determinam que mudanças de tributos ocorram apenas 90 dias após a sua aprovação, a medida não será implementada em 2025 – caso seja aprovada pelo Congresso.

Atualmente, a isenção se aplica aos contribuintes que ganham até R$ 2.259,20 mensais.

