Governo debate propostas para diminuir violência contra mulheres

Começou nesta sexta-feira (16), no Ministério da Justiça, a Jornada de Trabalho de Promoção da Segurança e Defesa da Mulher, um dos desdobramentos do Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, assinado no último dia 7. Segundo os ministros presentes no evento, o intuito é que o debate de propostas resulte, posteriormente, na elaboração de políticas públicas visando à diminuição da violência contra mulheres.

De acordo com o ministro da Justiça, Sergio Moro, é preciso conversar e ouvir para buscar e construir propostas de políticas públicas consistentes. “Temos aqui representantes de diversas áreas. Esse aqui é o melhor lugar. Sempre que se possa pensar em aprimoramento legislativo, muito se depende de ações executivas que não necessariamente demandam lei. Para construir essas ações executivas, o ponto principal são boas ideias. Daí a presença de vocês aqui”, disse na abertura do evento.

Além do Ministério da Justiça, o pacto conta com a participação de mais 10 órgãos, entre eles o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De acordo com a ministra da pasta, Damares Alves, em seis meses de governo o país já é outro. “Vivemos um novo momento no Brasil, e os números já mostram isso. A violência já diminuiu”, disse a ministra referindo-se a dados divulgados pelo Ministério da Justiça, segundo os quais houve uma redução de 21,2% no número de homicídios dolosos nos primeiros quatro meses do ano.

Damares disse acreditar que, em breve, os resultados das políticas públicas de segurança serão reconhecidos internacionalmente. “Se os números já estão aí, eu acredito que daqui a um ano o mundo todo vai olhar para cá e vai dizer ‘o que aconteceu com aquela nação, que era uma das piores do mundo?’. Quero ver todos eles se questionando”.

Deixe seu Comentário

Leia Também