Harfouche é convidado para assumir a Secretaria Nacional da Infância e Juventude

O procurador de Justiça, Sérgio Harfouche, foi convidado pela futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, para assumir a Secretaria Nacional da Infância e Juventude, no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Harfouche disse ao JD1 Notícias que o único impedimento para que ele ocupe o cargo é a emenda constitucional número 45, de 30 de novembro de 2004, que não permite que membros do Ministério Público (MP) ocupem cargo no Executivo. “Limita a participação política do promotor”, disparou.

Considerando-se honrado pelo convite da futura ministra, feito por telefone, Harfouche agora aguarda o convite por ofício. “Quando chegar o convite oficial, e for indeferido com base na emenda, entro com uma ação para conseguir liminar e poder me afastar do MP, sem perder o cargo”, disse o procurador ao explicar que, sem a liminar, ele precisaria ser exonerado do cargo no Ministério Público e abrir mão de uma carreira de 26 anos.

Harfouche disse ainda que acompanha a equipe de transição, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, como cooperador. “Estive em Brasília na semana passada com a equipe, cooperando na formação das diretrizes para a Infância e Juventude”, informou.

