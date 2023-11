JD1TV: Empresa investigada pela morte de Ana Benevides se pronuncia pela primeira vez

Prestes a completar uma semana da morte da jovem sul-mato-grossense Ana Clara Benevides e um dia após a abertura do inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que irá investigar a produtora por possível crime de perigo para a vida ou saúde, o CEO da Time For Fun, se pronunciou sobre os acontecimentos recentes nos shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da empresa nesta quinta-feira (23), Serafim Abreu, chegou a pedir desculpas às pessoas que "não tiveram a melhor experiência possível".

“Enfrentamos dias de calor extremo no Rio de Janeiro, com sensação térmica altíssima e sem precedentes. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos como por exemplo criar locais de sombra nas áreas externas, alterar os horários dos shows anteriormente programados e enfatizar mais a permissão de entrada com copos de água descartáveis".

Ao falar sobre o falecimento da jovem, Serafim disse que a empresa já entrou em contato com a família de Ana e irá prestar o apoio necessário. "À família de Ana Clara, quero expressar os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui agora, publicamente, a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente com membros da família e para o advogado que os representa, por telefone e por escrito, desde o ocorrido. Entendemos a profunda dor dessa perda irreparável, respeitamos a privacidade da família e reforço mais uma vez nossa disposição em colaborar", declarou.

O posicionamento tardio da empresa, cerca de uma semana depois do ocorrido, fez os usuários das redes sociais, inclusive fãs da cantora internacional, reagirem das mais diversas maneiras.

“Não precisa mais prestar assistência, podem ficar tranquilos em suas mansões. Os fãs já fizeram isso há quase UMA SEMANA, quando criaram uma VAQUINHA ONLINE pra poder levar o corp0 de Ana Clara Benevides pra sua cidade, onde ela pudesse ser enterr4da e descansasse em paz com sua família”, publicou uma página de fãs.

Equipe de fãs da própria Taylor Swift reagiram a postagem: "Desculpas" é menos do mínimo que vocês podem oferecer depois de tudo o que aconteceu no último final de semana. Mais um pronunciamento vazio e cheio de mentiras, a única diferença dessa vez é que vocês colocaram o "CEO" para ler um texto que não diz e resolve NADA”.

Outra ameaçou processar a empresa, postando imagem das mãos queimadas. “Não adianta, o processinho vem! minha mão queimou naquele ferro quente eu odeio vocês”, disse.

Assista ao vídeo do CEO:

