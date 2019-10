José de Abreu "se derrete" pela namorada 51 anos mais nova

Joilson Francelino, com informações do Extra

O ator José de Abreu, 73 anos, usou sua rede social nesta terça-feira (15) para se declarar à sua namorada, a maquiadora Carol Junger, de 22 anos.

No Instagram, o ator publicou uma foto da amada de costas, fotografando a lua, e caprichou no romantismo: “Enquanto minha musa fotografa a lua, eu fotografo quem me ilumina”, escreveu.

Carol respondeu ao carinho com emojis de coração. O casal assumiu o relacionamento em agosto e foram vítimas de comentários preconceituosos pela diferença de idade entre eles. Veja a publicação do ator:

