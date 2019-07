Jovem que morreu em cachoeira se desequilibrou ao tirar 'selfie'

Rauster Campitelli, com informações do R7

Os corpos de Ismael Elias Maia, de 26 anos, e Victor Kennedy Almeida Afonso Pena, de 27 anos, que morreram afogados no último domingo (14) na Cachoeira da Farofa, em Santana do Riacho (MG), foram enterrados nesta terça-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos jovens teria escorregado de uma pedra e caído no poço d'água após se desequilibrar ao tirar uma selfie.

Um amigo, que não sabia nadar, pulou na água para tentar salvá-lo e também acabou se afogando. Uma terceira pessoa acionou os bombeiros, que localizaram os corpos dos jovens na manhã de ontem (15). Entre janeiro e junho deste ano, os Bombeiros atenderam a 443 ocorrências de afogamentos em cachoeiras, rios e lagoas em Minas Gerais.

No ano passado, foram 937 atendimentos. A maioria das vítimas de afogamento tem entre 20 e 40 anos e duas situações contribuem para o alto número de casos: o excesso de confiança e os selfies. A prática de tirar selfies em lugares perigosos, como foi o caso de um dos jovens que morreram na Cachoeira da Farofa neste fim de semana, é causa comum de afogamentos, quedas e acidentes graves.

