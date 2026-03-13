JustiÃ§a Eleitoral alerta para golpe que usa nome do TSE em mensagens no WhatsApp

A Justiça Eleitoral alertou que é falsa uma mensagem que circula em grupos de WhatsApp afirmando que eleitoras e eleitores com situação irregular poderiam ter o acesso suspenso a serviços bancários ou a serviços do governo.

O conteúdo é enviado por um perfil identificado como “Departamento de Atendimento ao Cliente”, que utiliza indevidamente a logomarca do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e orienta o eleitorado a clicar em um link. A página direciona para um aplicativo chamado “Soluciona Pendência”.

Segundo a Justiça Eleitoral, o TSE e os tribunais regionais eleitorais (TREs) não enviam mensagens por aplicativos de conversa e também não possuem um setor chamado “Departamento de Atendimento ao Cliente”.

Para verificar a situação eleitoral, a orientação é acessar o Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. No sistema, é possível regularizar o título cancelado ou consultar a situação do eleitor.

O pagamento de eventuais multas ou pendências deve ser feito apenas por meios disponíveis no próprio sistema do Autoatendimento Eleitoral, como Pix, cartão de crédito ou boleto gerado na plataforma oficial.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m