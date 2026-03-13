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JustiÃ§a Eleitoral alerta para golpe que usa nome do TSE em mensagens no WhatsApp

ConteÃºdo falso diz que eleitor em situaÃ§Ã£o irregular pode perder acesso a serviÃ§os bancÃ¡rios

13 marÃ§o 2026 - 13h50Sarah Chaves
Foto: Marcello Casal JrAgência BrasilFoto: Marcello Casal JrAgÃªncia Brasil  

A Justiça Eleitoral alertou que é falsa uma mensagem que circula em grupos de WhatsApp afirmando que eleitoras e eleitores com situação irregular poderiam ter o acesso suspenso a serviços bancários ou a serviços do governo.

O conteúdo é enviado por um perfil identificado como “Departamento de Atendimento ao Cliente”, que utiliza indevidamente a logomarca do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e orienta o eleitorado a clicar em um link. A página direciona para um aplicativo chamado “Soluciona Pendência”.

Segundo a Justiça Eleitoral, o TSE e os tribunais regionais eleitorais (TREs) não enviam mensagens por aplicativos de conversa e também não possuem um setor chamado “Departamento de Atendimento ao Cliente”.

Para verificar a situação eleitoral, a orientação é acessar o Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. No sistema, é possível regularizar o título cancelado ou consultar a situação do eleitor.

O pagamento de eventuais multas ou pendências deve ser feito apenas por meios disponíveis no próprio sistema do Autoatendimento Eleitoral, como Pix, cartão de crédito ou boleto gerado na plataforma oficial.

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