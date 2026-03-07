Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

JustiÃ§a manda prender goleiro Bruno apÃ³s ele descumprir condicional

Ele deve voltar para a prisÃ£o no regime semiaberto

07 marÃ§o 2026 - 09h51Brenda Assis
Bruno foi preso nesta quintaBruno foi preso nesta quinta   (Renata Caldeira/TJMG)

A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro expediu mandado de prisão, na quinta-feira (5), contra o goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza por ter descumprido liberdade condicional.

Segundo a decisão, ele se ausentou do estado do Rio de Janeiro sem autorização. Por isso, perdeu o benefício. O goleiro deve voltar para a prisão, no regime semiaberto.

Bruno viajou para o Acre no dia 15 de fevereiro. O jogador chegou a defender a equipe Vasco, do Acre, em partida pela Copa do Brasil, no dia 19. A equipe foi eliminada nos pênaltis.

“No que concerne ao descumprimento das condições do Livramento Condicional, de fato, as condutas do apenado devem ser encaradas como descaso no cumprimento do benefício que lhe foi concedido”, explicou, na decisão, o juiz Rafael Estrela Nóbrega.

Segundo ele, Bruno não poderia alegar desconhecimento das condições do benefício.

Entenda o caso

O goleiro Bruno Fernandes foi condenado, em 2013, a 23 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver da ex-namorada Eliza Samudio, desaparecida em junho de 2010. A modelo, mãe do filho do goleiro, foi assassinada em Minas Gerais, mas seu corpo nunca foi encontrado.

O atleta obteve progressão para o regime semiaberto em 2019 e, desde janeiro de 2023, está em liberdade condicional.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Defesa confirma morte de Mourão, 'Sicário' de Vorcaro
Brasil
Defesa confirma morte de MourÃ£o, 'SicÃ¡rio' de Vorcaro
Febraban alerta sobre golpe do falso gerente
Economia
Febraban alerta sobre golpe do falso gerente
Guarda de Campo Grande -
PolÃ­tica
Com PEC aprovada, guardas municipais podem ser chamadas de PolÃ­cia Municipal
Polícia Civil de São Paulo - PCSP/Divulgação
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o mira agentes da PolÃ­cia Civil que blindavam criminosos em delegacias de SP
Fabiano Contarato e Alessandro Vieira
Brasil
CPI recorre ao STF contra suspensÃ£o da quebra de sigilos de empresa da famÃ­lia Toffoli
Mês da mulher: SUS ganha teleatendimento para mulheres expostas à violência
Brasil
MÃªs da mulher: SUS ganha teleatendimento para mulheres expostas Ã  violÃªncia
Feminicídio está no centro da discussão do país
Brasil
Brasil pede Ã  OMS inclusÃ£o de CID de feminicÃ­dio
Ministro André Mendonça e Paulo Gonet - Arte: JD1
JustiÃ§a
Ministro AndrÃ© MendonÃ§a dÃ¡ 'ralo' na PGR apÃ³s Ã³rgÃ£o ignorar urgÃªncia na prisÃ£o de Vorcaro
Ministro Flávio Dino - Foto: Rosinei Coutinho/STF
PolÃ­cia
PF aponta corrupÃ§Ã£o na saÃºde de MacapÃ¡ e ministro do STF afasta prefeito
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
PolÃ­tica
Projeto que proÃ­be uso de dinheiro em espÃ©cie em transaÃ§Ãµes imobiliÃ¡rias avanÃ§a no Senado

Mais Lidas

A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital