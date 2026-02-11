Menu
Brasil

Latam demite piloto preso por estuprar meninas

Sergio Lopes foi preso na segunda-feira no Aeroporto de Congonhas

11 fevereiro 2026 - 17h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Piloto foi preso antes de um voo no aeroporto de CongonhasPiloto foi preso antes de um voo no aeroporto de Congonhas   (Divulgação/Polícia Civil de SP)

A Latam anunciou que demitiu Sergio Antônio Lopes, piloto preso na segunda-feira (9) no Aeroporto de Congonhas sob a acusação de comandar uma rede de pedofilia. 

No comunicado, a empresa informa que “Sergio Antonio Lopes não faz mais parte do seu quadro de colaboradores”. 

“A companhia adota a política de tolerância zero para ações e atos que desrespeitem os seus valores, ética e código de conduta, permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com as investigações”, diz o comunicado.

Lopes, de 60 anos de idade, foi detido pela polícia de São Paulo dentro do avião que pilotaria. Na mesma manhã, as autoridades deflagraram a Operação Apertem os Cintos especificamente para capturá-lo.

Por meio de uma investigação que começou há três meses, após a denúncia de uma vítima, a polícia descobriu que o piloto se relacionava com meninas de 8 a 12 anos de idade. Sergio pagava às mães e avós dessas crianças e as levava para motéis, onde as estuprava.

Uma avó, que cedeu três netas para o criminoso, foi presa na operação, assim como a mãe de uma outra garota.

Para ter acesso às vítimas, Lopes pagava quantias entre R$ 30 e R$ 100, e também chegou a pagar aluguéis e deu até um aparelho de TV como presente.

Segundo as investigações, o piloto cometia os crimes há oito anos.

