Linguiça do amor? Homem tenta caramelizar pênis para namorada e vai parar no hospital

Um rapaz, de 22 anos, precisou ser socorrido após sofrer queimaduras de 2° grau ao tentar recriar a sobremesa 'morango do amor', doce viral do Brasil nas últimas semanas, com o próprio pênis para agradar a namorada. O caso aconteceu nesta sexta-feira (25), em São Paulo.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site R7, o hospital informou que o homem chegou com as calças grudadas no corpo e visivelmente constrangido. Diante da situação, ele contou que tentou caramelizar a região com uma colher e uma panela de brigadeiro, replicando o mesmo processo da sobremesa.

"Vi no TikTok que ela gostava de morango do amor e quis fazer uma surpresa romântica; acabei passando calda quente direto", detalhou.

O rapaz contou que sentiu queimar, e pensou que fosse o clima esquentando, mas logo se deu conta de que eram queimaduras graves. "Começou a queimar, mas pensei que era só o clima esquentando aí colou tudo", relatou com lágrimas nos olhos e um pacote de gelo no colo.

O hospital alertou "Relembramos que 'morango do amor' é apenas uma expressão. Ninguém deve se transformar em sobremesa de verdade."

