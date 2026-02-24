Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Brasil

Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos

Durante encontro, líderes discutiram acordo com o Mercosul

24 fevereiro 2026 - 17h39Taynara Menezes, com Agência Brasil
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.   (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta terça-feira (24), com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para tratar do aprofundamento da parceria estratégica e a cooperação em comércio e investimentos entre os dois países.

Os líderes também querem concluir com rapidez as negociações do acordo entre o Mercosul e os Emirados Árabes para estabelecer uma parceria econômica abrangente.

Lula passou por Abu Dhabi, capital emirática, após sua viagem oficial à Índia e à Coreia do Sul. As informações sobre o encontro foram divulgadas pelo Palácio do Planalto e em publicação nas redes sociais

O presidente brasileiro reiterou a importância da participação dos Emirados Árabes no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado durante a Cúpula do Clima, em Belém (PA), em novembro passado. Lula ainda convidou o xeique para realizar visita ao Brasil, ainda neste ano.

“O presidente [Mohammed bin Zayed Al Nahyan] observou que as relações estratégicas entre Emirados Árabes Unidos e Brasil, que abrangem mais de 50 anos, continuam a se fortalecer. Ele destacou o amplo escopo de cooperação que ambos os países buscam avançar, em linha com prioridades compartilhadas e objetivos de longo prazo”, diz o comunicado da Presidência do Brasil.

Ainda segundo a nota, os dois líderes também trocaram opiniões sobre os desenvolvimentos regionais e internacionais de interesse mútuo, bem como sobre seus esforços conjuntos para apoiar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e globalmente.

Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pantanal sofreu com as queimadas criminosas
Meio Ambiente
País tem menor área queimada para janeiro dos dois últimos anos
Cidade mineira foi bastante afetada pelas chuvas
Brasil
Com 22 mortes, Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora
Senador Nelsinho Trad, vice-presidente, e deputado Arlindo Chinaglia, presidente da representação
Brasil
Parlasul aprova relatório sobre acordo Mercosul-UE
FIES
Brasil
Prazo para complementar inscrição do Fies 2026 termina amanhã
STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem
Foto: Serasa
Brasil
Serasa inicia mutirão com descontos de até 99% em dívidas
Foto: Divulgação
Brasil
Vale-recarga do 'Gás do Povo' é liberado em nova fase nesta segunda-feira
Foto: Hugo Barreto/Metrópoles
Brasil
Aposentados e pensionistas começam a receber atrasados do INSS
Bafta
Brasil
Bafta anuncia vencedores e Brasil é indicado em três categorias

Mais Lidas

Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura