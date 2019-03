Lula volta para prisão após cremação do corpo do neto

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está retornando à carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba, após participar do velório e acompanhar a cremação do corpo de seu quinto neto, Arthur Lula da Silva, que morreu aos sete anos por causa de uma meningite meningocócica.



Lula ficou cerca de duas horas no cemitério, onde chegou escoltado e acompanhou o velório e a cerimônia de cremação ao lado de amigos e da família.



O ex-presidente deixou o cemitério de São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, de onde tomou helicóptero para se deslocar até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, de onde embarca para Curitiba.



A viagem de volta à capital paranaense será feita em avião do Governo do Estado, conforme pedido da Polícia Federal.

