Mãe é presa após ser filmada agredindo filha de 1 ano

Uma mulher foi presa na quinta-feira (15) suspeita de maus-tratos contra a filha de 1 ano e 9 meses no município de Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso. A denúncia foi feita pelo pai da garota, que mora nos Estados Unidos. Segundo ele, a ex-companheira gravava as agressões para atingi-lo.

Segundo informações do G1 Conselho Tutelar acionou a Polícia Civil informando sobre um vídeo que mostra a mulher agredindo a criança com uma vara e esfregando uma fralda suja no rosto da menina. A mulher de 27 anos foi autuada pelos crimes de maus-tratos qualificado e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e também será investigada por possível tortura contra a criança.

O Conselho Tutelar já havia sido acionado outras vezes exatamente pelos maus-tratos praticados pela mãe. Assim, a Polícia Civil e membros do Conselho Tutelar foram até a residência da mulher para resgatar a criança.

Familiares informaram que as agressões praticadas pela mãe são recorrentes e que pediram várias vezes que entregasse a guarda da menina para o pai da criança.

A mulher foi presa em flagrante pela polícia em seu local de trabalho. Quando perguntada, ela confirmou os fatos e alegou que estava apenas educando a filha.

