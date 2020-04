Ministério da Saúde erra e Brasil tem 113 e não 383 mortes em 24h

O Ministério da Saúde atualizou no fim da tarde desta segunda-feira (20) o número de casos e óbitos do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, mas errou. Primeiramente, tinha divulgado que o país registrava 2.845 mortes para a covid-19, 383 nas últimas 24 horas – o que bateria um recorde até o momento. O JD1 Notícias publicou os dados assim que foram repassados pela pasta, mas ele forma atualizados posteriormente pelo Ministério.

No entanto, o número de vítimas fatais em São Paulo tinha sido atualizado erroneamente: agora, a pasta divulga 2.575 vidas perdidas em decorrência do coronavírus, e 40.581 infectados pela doença no Brasil.

Veja os números atualizados:

2.575 mortes – no domingo, eram 2.462, aumento de 5,6% e 113 óbitos a mais

40.581 confirmados – no domingo, eram 38.654, aumento de 5%

6,3% é a taxa de letalidade

em 7 dias foram 1.043 mortes a mais (aumento de 68%)

São Paulo tem 1.037 mortes e 14.580 casos confirmados

Estados com mais mortes confirmadas são: São Paulo (1.037), Rio de Janeiro (422), Pernambuco (234), Ceará (198) e Amazonas (185).

