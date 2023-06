Morre adolescente ferido durante ataque em escola do Paraná

Durante a madrugada desta terça-feira (20), o estudante Luan Augusto, de 16 anos, morreu após não resistir aos ferimentos provocados pelos disparos no ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no interior do Paraná.

Ele havia sido atingido na cabeça e socorrido em estado grave, sendo transferido para o Hospital Universitário de Londrina. O adolescente é a segunda vítima do ataque realizado por um ex-aluno, de 21 anos, que matou também Karoline Verri Alves, de 17 anos, namorada de Luan.

A morte de Luan foi confirmada pela família que também autorizou a doação dos órgãos do jovem, conforme informações do G1. Segundo o HU, ele estava em coma, com suporte respiratório e na UTI sob cuidados, mas não resistiu.

Ainda na segunda-feira, o assassino disse à polícia que escolheu as vítimas aleatoriamente. Segundo o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, Amarantino Ribeiro, o assassino fez pelo menos 16 disparos dentro do colégio.

Segundo a PM, foram apreendidos com o assassino uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada.

