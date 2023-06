Jovens que foram vítimas de ataque em escola no Paraná eram namorados

Yara Deckner, com g1

A vítima identificada como Karoline Verri Alves que foi morta com um tiro após ataque na escola, era namorada de Luan Augusto que também foi atingido por um disparo na cabeça no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, nesta segunda-feira (19).

O casal foi alvejado por um ex-aluno, de 21 anos, que, de acordo com a Polícia Militar, foi até a direção do colégio alegando que precisava solicitar documentos, quando fez os disparos. A ocorrência foi registrada às 9h20, e o atirador foi preso.

A jovem morreu no local, o rapaz foi levado em estado grave de saúde para o Hospital Universitário de Londrina (H.U) a 14 quilômetros de Cambé.

Luan Augusto está internado em estado grave, entubado e sedado. Ele vai passar por uma cirurgia ainda nesta segunda-feira (19).

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decretou luto de três dias no estado e lamentou a morte da estudante.

''A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto''.

