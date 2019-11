Morre o “Rapadura”, da Praça é Nossa

Charles Guttenberg, o humorista que interpretava o palhaço Rapadura que fez parte do elenco de A Praça é Nossa, do SBT, morreu na tarde desta terça-feira (26), em um hospital de Jundiaí, no interior de São Paulo.

Ele passou por um procedimento cirúrgico, mas devido as complicações precisou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Uma mensagem publicada no perfil do humorista já havia adiantado que o estado delicado: “Infelizmente o estado da saúde do Rapadura é grave. Ele continua na UTI, continuem orando por ele”, disse o texto.

No Facebook, o também humorista Iran Thieme, o Santos lamentou a morte do amigo. “Rapadura meu irmãozinho você nos deixou, palhacinho fofo vai deixar o céu com muita alegria e nós com saudades. Que sua entrada seja cheia de festa. Te amamos cara, boa viagem, vá com Deus e q ele conforte o coração de seus entes queridos”, publicou.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

