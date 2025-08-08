Mulher espancada com mais de 60 socos mostra rosto após cirurgia de reconstrução facial

Saiba Mais Brasil Espancada com 61 socos pelo namorado, Juliana Garcia recebe alta após cirurgia

A empresária Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, agredida brutalmente pelo namorado com mais de 60 socos dentro de um elevador, mostrou nesta sexta-feira (8) como está seu rosto sete dias após passar por uma cirurgia de reconstrução facial.

O procedimento, chamado de osteossíntese, foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), após a vítima sofrer múltiplas fraturas no rosto.

A operação contou com uma equipe multidisciplinar formada por cirurgiões-dentistas especializados em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, anestesistas e profissionais de enfermagem.

Juliana recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (4) e agora segue, em casa, as orientações médicas para o período de recuperação.

De acordo com o HUOL, a cirurgia foi bem-sucedida e o próximo retorno para avaliação pós-operatória está previsto ainda para este mês.

