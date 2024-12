Mulheres de Mato Grosso do Sul podem se alistar nas Forças Armadas em 2025

Vinícius Santos com informações do Ministério da Defesa

Pela primeira vez na história do Brasil, mulheres poderão se alistar nas Forças Armadas a partir de 2025. O processo de alistamento feminino começa no dia 1º de janeiro e vai até 30 de junho, oferecendo 1.465 vagas para mulheres que completarem 18 anos no ano de 2025. As candidatas poderão se alistar de forma voluntária, seja online ou presencialmente, nas Juntas de Serviço Militar de 28 municípios, incluindo Campo Grande, Corumbá e Ladário, em Mato Grosso do Sul.

O recrutamento será dividido em várias etapas, com critérios específicos de seleção que incluem testes físicos e exames de saúde. Após o alistamento, as selecionadas poderão escolher a Força em que desejam servir, de acordo com a disponibilidade de vagas e sua aptidão.

As mulheres que forem incorporadas em 2026, nos meses de março ou agosto, ocuparão a graduação de soldado ou marinheiro-recruta. Embora o alistamento seja voluntário, o serviço militar passará a ser obrigatório após essa fase, com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por até oito anos, conforme as diretrizes das Forças Armadas.

As interessadas devem ficar atentas ao Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024, que regulamenta o processo de recrutamento para o alistamento feminino. Assim como para os homens, o serviço militar será obrigatório para as mulheres que forem selecionadas, com penalidades e direitos previstos pela legislação.

Para mais detalhes, consulte o Ministério da Defesa (clique aqui).

