Nelsinho vai ao Uruguai onde defenderá Rota Bioceânica

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), vai ao Uruguai nesta quinta-feira (30), onde acontece a reunião do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu.

No encontro, que reunirá representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, o senador Nelsinho Trad vai explicar sobre a proposta do Corredor Rodoviário Bioceânico que ligará Santos a Antofagasta, passando por Mato Grosso do Sul, pelo Chaco paraguaio e pelo norte da Argentina. “Quando concluído, essa rota reduzirá o trajeto para o continente asiático em quase oito mil quilômetros, e vai constituir uma plataforma de integração das cadeias produtivas, do turismo e do desenvolvimento geral da região abrangida”, destacou o senador.

O senador deve ficar no Uruguai até sexta-feira (31).

Deixe seu Comentário

Leia Também