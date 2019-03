O deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) quer “evitar traições” e propôs, na Câmara Federal, reuniões com cônjuges de parlamentares, em Brasília.

O parlamentar é candidato a líder da Frente Parlamentar Evangélica e apresentou 16 propostas de campanha, a para “evitar traições” é uma delas. À revista Veja, Cavalcante explicou que o projeto se trata de uma prevenção que visa evitar que os deputados ou deputadas, longe dos seus respectivos cônjuges, que ficam em outros estado, se envolvam em relações extraconjugais.

Entre as propostas, o deputado também quer promover Congresso Nacional de Políticos Evangélicos, oferecer curso para políticos e agentes públicos evangélicos e aproximar a Frente com o setor produtivo. Veja as 16 propostas de Cavalcante:

