sábado, 07 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Brasil

Pix é normalizado após instabilidade em diversos bancos

O serviço apresentou falhas neste sábado, afetando transferências e acesso a aplicativos e pagamentos

07 fevereiro 2026 - 15h29Sarah Chaves
Foto: Marcello Casal Jr. Agência BrasilFoto: Marcello Casal Jr. Agência Brasil  

Os serviços de Pix de diversos bancos foram normalizados no início da tarde deste sábado (7), após um período de instabilidade que afetou transferências instantâneas e, em alguns casos, o acesso aos aplicativos. As instituições informaram que o funcionamento já foi restabelecido para os clientes.

A instabilidade começou por volta das 11h20 (Brasília) e atingiu usuários do Inter, Nu, Santander, Itaú, Pagbank, C6, PicPay, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, segundo relatos nas redes sociais e registros do Downdetector, plataforma que monitora reclamações em tempo real. O pico ocorreu ao meio-dia, com notificações concentradas principalmente no Nu, seguido por Santander e Itaú. Em algumas instituições, queixas sobre login e pagamentos se estenderam até o começo da tarde.

Levantamento do Downdetector, às 15h30, mostra que, no auge, o Nu somou 6.581 registros, o Santander 2.588, o Itaú 2.204 e a funcionalidade Pix, de forma geral, 2.541 reclamações. Também houve notificações envolvendo o Banco Central, Inter, Pagbank, PicPay, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa.

Procurados, os bancos atribuíram a falha a um problema em fornecedor externo de tecnologia. Inter, Itaú, C6 Bank e Nu confirmaram a instabilidade e informaram que a situação foi resolvida. O Banco do Brasil afirmou operar normalmente, assim como o Banco Central, responsável pela infraestrutura do Pix. A Amazon, citada por fontes como fornecedora de serviços usados por parte das instituições, não respondeu até a publicação. Santander, PicPay, Bradesco, Pagbank e Caixa não retornaram aos contatos.

UNIMED

