Instabilidade em bancos e no Pix causa transtornos neste sábado

Instabilidades em serviços bancários e no sistema Pix causaram transtornos a clientes em diferentes partes do país na manhã deste sábado (7), afetando principalmente aplicativos de bancos digitais e tradicionais. Relatos apontam dificuldades para acessar contas, fazer login e concluir transferências e pagamentos, o que gerou reclamações em plataformas de monitoramento de serviços.

Entre as instituições mais citadas estão Nubank, Santander e Banco do Brasil, além de falhas recorrentes no Pix. Em Campo Grande, a situação teve reflexo direto no comércio. Conforme relato enviado por um leitor do JD1 Notícias, uma loja na Av. Cônsul Assaf Trad, no Coronel Antonino, ficou vazia depois que consumidores não conseguiram concluir pagamentos, nem pelo Pix nem por aplicativos bancários.

Os problemas começaram a ser registrados nas primeiras horas do dia e se intensificaram ao longo da manhã, com picos de notificações, conforme registro no portal Downdetector. Clientes relataram tentativas repetidas de pagamento sem sucesso, além de instabilidade geral nos aplicativos.

Até o momento, o Banco Central não emitiu nota oficial sobre as falhas nem informou se houve problema sistêmico no Pix ou nas instituições financeiras envolvidas.

