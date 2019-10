Polícia prende 45 suspeitos de roubo em operação

Vitória Ribeiro, com informações Agência Brasil

Policiais civis realizam nesta quinta-feira (10), uma operação no Rio de Janeiro para cumprir mandados de prisão de suspeitos de roubo que estão foragidos da Justiça. De acordo com nota divulgada pela Polícia Civil, até as 9h45, os agentes já tinham prendido 45 pessoas.

A ação, que está ocorrendo em 13 municípios da Baixada Fluminense, tem como base inquéritos de delegacias da região e um levantamento feito pela Divisão de Capturas da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, a maior parte dos casos de roubos na Baixada é fomentada por organizações criminosas que controlam a venda de drogas ilícitas em comunidades da região. Essas quadrilhas emprestavam armas para os assaltantes, que conseguiam assim roubar veículos, cargas, pedestres, casas, lojas e bancos.

