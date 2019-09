Bebê é resgatada após ser levada por bandidos durante roubo

Sarah Chaves, com informações do G1

Policiais militares resgataram ma bebê de três meses que tinha sido levada por bandidos junto com o carro que a mãe da vítima dirigia, na noite de quinta-feira (26), no bairro do Cabula IV, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cabula) foi acionada pelo Centro de Integração de Comunicação (Cicom), após a denúncia de um roubo de carro e sequestro de um bebê na Rua Teódulo de Albuquerque.

Segundo informações da PM, a mãe da menina contou para os policiais que os bandidos obrigaram ela a descer do carro e que não deu tempo de tirar a filha, que estava na cadeirinha para crianças, no banco traseiro, do veículo.

Os policiais faziam rondas pela região quando foram acionados pelo Cicom, que informou que a menina foi encontrada por moradores, na rua Rodolfo Coelho Cavalcante, perto do Centro de Convenções.

De acordo com o órgão, os moradores da localidade entregaram o bebê para os policiais. A menina foi devolvida para a mãe na Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV), onde o caso é investigado.

O carro da mãe da vítima e os autores do crime não foram encontrados até o momento.

Deixe seu Comentário

Leia Também