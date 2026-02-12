Pressão cresce e Toffoli deixa relatoria sobre o Banco Master

Após sucessivas reuniões marcadas por tensão nesta quinta (12), o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por unanimidade, que o ministro Dias Toffoli deixará a relatoria da ação que apura supostas irregularidades no Banco Master.

O entendimento foi construído a partir de um acordo entre os integrantes da Corte. Pelo acerto, a arguição de suspeição apresentada contra o ministro foi rejeitada, com o reconhecimento de que todos os atos praticados por ele no processo são válidos.

Na sequência, Toffoli anunciou que se afastará do caso, que vinha provocando um desgaste considerado inédito para o tribunal.

A pressão sobre o magistrado aumentou após a Polícia Federal (PF) encaminhar ao presidente do STF um relatório que aponta troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Master, e o cunhado dele, Fabiano Zettel. Nas conversas, os dois tratam de pagamentos à empresa Maridt, da qual o ministro figura como sócio.

