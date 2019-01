PRF envia 14 policiais sul-mato-grossenses para o Ceará

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, determinou o envio de mais agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para auxiliar no combate à violência no Ceará, com isso, a 3ª Superintendência da PRF cedeu 14 policiais sul-mato-grossenses para a operação.

Ao todo foram deslocados aproximadamente 70 policiais rodoviários federais de diversos estados brasileiros. Os policiais, incluindo os lotados na área administrativa, estão desde o dia 12 de janeiro atuando no combate ao crime nas principais rodovias federais da "Grande Fortaleza".

Os efeitos das presenças do reforço da PRF, assim como também o da Força Nacional, já foram percebidos nas primeiras 24 horas de operações, quando o número de ataques promovidos pelos grupos criminosos diminuiu. Os trabalhos da PRF, contando com as equipes de reforço, serão mantidos pelo tempo que o Ministério da Justiça considerar necessário.

Segundo a superintendência regional da PRF, os 14 policiais do estado serão deslocados para o Ceará nesta terça-feira (15).

