Após ataques criminosos, Força Nacional desembarca no Ceará

Mais de cento e cinquenta agentes da Força Nacional desembarcaram na base da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) na madrugada deste sábado (5). Os agentes começarão a atuar na cidade na manhã deste sábado.

Uma equipe da Força Nacional já havia chegado a Fortaleza na noite desta sexta-feira (4) para apoiar as forças de segurança estaduais no combate aos ataques coordenados por facções criminosas no Ceará. Por volta das 20h30, a primeira aeronave, Hércules, chegou trazendo aproximadamente 50 homens.

Setenta e oito integrantes da Força Nacional que estavam no Rio Grande do Norte e 30 em Sergipe se dirigiram por terra para a capital cearense às 15h de sexta-feira, de acordo com o secretário Nacional de Segurança, general Theophilo, radicado no Ceará. Por volta das 20h, os carros começaram a chegar ao Centro de Formação Olímpica do Estado (CFO). Outros cerca de 200 agentes, vindos de avião, desembarcaram na capital cearense entre esta sexta e sábado.

O governo da Bahia anunciou na sexta que enviará 100 policiais militares de batalhões especializados para apoiar as polícias cearenses durante o período de crise. O governo cearense espera, ainda, por reforços das Forças Armadas Brasileiras (FAB), da Força de Intervenção Penitenciária (FIP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao todo, são aguardados para os próximos dias cerca de 2 mil agentes de segurança suplementares auxiliando as tropas locais.Desde o início dos ataques, cerca de 20 ônibus foram incendiados, tiros foram disparados contra prédios e bancos, e artefatos caseiros incendiários foram arremessados contra delegacias. Uma bomba foi colocada na coluna de um viaduto na BR-020, em Caucaia. O equipamento correu risco de desabar e teve obras de reparação emergenciais concluídas na noite de sexta. Segundo o secretário da Segurança do Ceará, André Costa, cerca de 50 suspeitos foram detidos desde quarta-feira (2), entre adultos e adolescentes. Um casal de idosos e um motorista ficaram feridos até o momento.

O envio das tropas federais foi autorizado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, na manhã de sexta-feira, após solicitação do governador do Ceará, Camilo Santana.

