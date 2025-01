Publicado reajuste de benefícios e contribuição do INSS

O Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, assinou a Portaria publicada hoje (13), no Diário Oficial da União, com o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social – RPS.

Os benefícios pagos pelo INSS foram reajustados retroativamente a partir de 1º de janeiro de 2025, em 4,77%, incluindo às pensões especiais pagas às vítimas da síndrome da talidomida; às pessoas atingidas pela hanseníase, e ao auxílio especial mensal.



O salário de benefício e o salário de contribuição, não podem ser inferiores a R$ 1.518,00 nem superiores a R$ 8.157, enquanto o máximo adotado anteriormente era R$ 7.786,01.

Os aposentados e pensionistas que recebem o salário mínimo terão os pagamentos com o reajuste de 2,5% feitos entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro de 2025. Enquanto os benefícios acima do mínimo com a correção de 4,77% serão pagos entre os dias 3 e 7 de fevereiro, conforme o final do número do cartão de benefício.

Para quem começar a receber o benefício após a publicação, o aumento será proporcional ao tempo de recebimento.

